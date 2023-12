Gera: Am gestrigen Donnerstag (14.12.2023), offenbar zwischen 19:30 Uhr und 19:53 Uhr, versuchten unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Arztpraxis zu gelangen.

Gera (ots) - Eine Zeugin bemerkte am Abend die Beschädigungen an der Tür und informierte die Polizei. Ein Einbruch selbst misslang den Unbekannten. Die Kripo in Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) sucht im Zuge der Ermittlungen (Bezugsnummer 23512032) nach Zeugen, die Hinweise geben können. (RK)