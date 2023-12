Gera: Vermutlich gelangten sie über die rückwärtige Seites ins Innere des Geschäftshauses - gemeint sind die Einbrecher, welche am vergangenem Wochenende (09.12.2023 - 10.12.2023) gewaltsam in einen Schönheitssalon in der Fasaneriestraße in Gera einbrachen.

Gera (ots) - Im dem Salon selbst durchwühlten die Täter Schränke und Regale und stahlen schließlich aufgefundenes Bargeld und diverse Kosmetikartikel.

Die Kripo in Gera ermittelt nun dazu (Bezugsnummer 0321880/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)