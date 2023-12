Wünschendorf.

Greiz (ots) - Am gestrigen Sonntag (03.12.2023) im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 19:45 Uhr versuchte ein Unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Waldstraße einzubrechen. Nachdem sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschaffte, setzte dieser seinen Beutezug jedoch nicht fort und entkamen unerkannt. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Bezugsnummer: 0315704/2023 (PZ)