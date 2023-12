Gera: Mit verschiedenen kosmetischen Erzeugnissen, Maschinen und Bargeld entkamen unbekannte Täter nach ihrem Einbruch in ein Kosmetikstudio in der Schellingstraße.

Gera (ots) - Offenbar in der Nacht von Mittwoch (06.12.2023) zu Donnerstag (07.12.2023) drangen die Täter in die Räumlichkeiten des Studios ein und durchsuchten diese.

Eine Mitarbeiterin meldete am Folgetag den Einbruch, so dass die Kripo die Ermittlungen dazu aufnahm (Bezugsnummder 0319256/2023). In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)