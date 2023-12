Gera.

Gera (ots) - In eine Firma in der Straße Handwerkhof versuchten Unbekannte am vergangenem Wochenende (15.-18.12.2023) , gewaltsam in die Geschäftsräume einzudringen.

Der Einbruch gelang den Tätern nicht, sodass diese unerkannt die Flucht ergriffen. Am Gebäude selbst, beklagt der Eigentümer nun einen hohen Sachschaden. Die Kripo Gera ermittelt zum versuchten Einbruch (Bezugsnummer: 0330243/2023 ) und sucht nach Zeugen. (PZ)