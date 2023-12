Altenburg.

Altenburg (ots) - In eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in der Münsaer Straße drang ein unbekannter Täter gewaltsam ein. Der Tatzeitraum kann aktuell auf die Tage zwischen dem 12. und 19.12.2023 eingegrenzt werden. Welche Gegenstände aus der Laube entwendet wurden ist noch unbekannt. Am Türrahmen beklagt der Eigentümer nun Sachschaden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (PZ)