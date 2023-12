Gera.

Gera (ots) - Unbekannte verschafften sich am frühen Montagmorgen (11.12.2023 03:00 Uhr) gewaltsam Zutritt zu einem Jugendclub in der Julius-Storm-Straße. Die Täter entwendeten jedoch anschließend keine Gegenstände. Am Gebäude selbst entstand Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen wegen Einbruches aufgenommen und sucht unter der Bezugsnummer: 0322198/2023 nach Zeugen. (PZ)