Gera.

Gera (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (16.-17.12.2023) versuchte ein bislang Unbekannter Täter sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Pflegedienstes in der Saalfelder Straße zu verschaffen. Trotz mehrfacher Versuche misslang das Vordringen in die Diensträume, sodass der Täter schlussendlich die Flucht ergriff. Der Eigentümer beklagt nun entstandenen Sachschaden im vierstelligem Bereich. Die Kripo Gera (0361 8234 1465) hat die Ermittlungen zum versuchten Einbruch aufgenommen und sucht nach Zeugen. Bezugsnummer: 0328592/2023. (PZ)