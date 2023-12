Gera.

Gera (ots) - Ein Reisebüro in der Wiesestraße geriet am vergangenen Wochenende (16.-18.12.2023) ins Visier von Einbrechern. Unbekannte versuchten jedoch vergeblich gewaltsam in das Objekt zu gelangen, sodass der Eigentümer nun Sachschaden am Außenbereich des Gebäudes beklagt. Die Täter entkamen unerkannt. Die Kripo Gera (0365 82341465) ermittelt wegen des versuchten Einbruches unter der Bezugsnummer 0329492/2023 und sucht nach Zeugen. (PZ)