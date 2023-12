Greiz.

Greiz (ots) - In einem leerstehenden mehrstöckigem Gebäude in der Gutenbergstraße brach am Freitagmittag (08.12.2023 12:30 Uhr) ein Feuer aus, welches starke Rauchentwicklung verursachte. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen, sodass keine Gefahr für angrenzende Gebäude entstand. Die Kripo Gera (0365 8234 1465) hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht unter der der Bezugsnummer 0321030/2023 nach Zeugen. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Personen wurden nicht verletzt. (PZ)