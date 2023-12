Schmölln: Die Ermittlungen zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 60-Jährigen leitete gestern Abend (20.12.2023), gegen 17:30 Uhr die Altenburger Polizei ein.

Altenburg (ots) - Ein 49 Jahre alter Mann sorgte dabei für den Polizeieinsatz, nachdem er zunächst eine 55-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Bergstraße ungebührlich ansprach. In der Folge ging dieser zusätzlich auf dem Parkplatz des Marktes den Ehemann der Frau ebenfalls verbal und letztlich auch körperlich an und verletzte ihn. Anschließend entfernte sich der Angreifer, konnte aber im Rahmen der Ermittlungen identifiziert werden. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Verfahren. (KR)