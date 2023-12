Gera: Polizeibeamte rückten Samstagfrüh (02.12.2023), gegen 08:00 Uhr in die Hans-Delbrück-Straße nach Gera aus, nachdem dort Zeugen von einem Verkehrsunfall berichtete.

Gera (ots) - Vor Ort stellte sich heraus, dass offenbar in der Nacht von Freitag (01.12.2023) auf Samstag (02.12.2023) ein Pkw Mercedes mit einem Pkw Mazda kollidierte. Der Fahrer des Mercedes befand sich nicht mehr am Fahrzeug und hatte sich demnach pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die Geraer Polizei ermittelt nun zum Unfallgeschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu (Bezugsnummer 0314945/2023 )unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen. (KR)