Schmölln: Wegen einer 25-jährigen Frau rückten gestern Abend (12.12.2023), gegen 19:00 Uhr Polizeibeamte zu einem Supermarkt auf dem Markt in Schmölln aus.

Altenburg (ots) - Kurz zuvor benutzte die junge Frau "Tester" in der Kosmetikartikelabteilung, um sich selbst zu schminken und wurde daraufhin von Mitarbeitern angesprochen. Dem entgegnete sie mit Beleidigungen bzw. schlug um sich. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich die unter dem Einfluss von Drogen stehende Dame unkooperativ, so dass sie letztlich in Gewahrsam genommen wurde. (RK)