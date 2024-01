Gera: Den Diebstahl seines Transporters der Marke Fiat meldete am 29.12.2023 der 46-jährige Eigentümer der Geraer Polizei.

Gera (ots) - Nach vorliegenden Informationen stahlen bislang unbekannte Täter das Fahrzeug, welches am 29.12.2023, in der Zeit von 10:15 Uhr - 16:00 Uhr auf dem Hofwiesenparkplatz abgestellt war und entkamen damit unerkannt. Die Kripo in Gera übernahm die Ermittlungen zum Fahrzeugdiebstahl (Bezugsnummer 0338687/2023). Zeugen, welche Hinweise zum Verbleib des weißen Fiat Ducato mit Zeulenrodaer Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)