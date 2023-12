Altenburg.

Altenburg (ots) - Am Samstagnachmittag, gegen 13:55 Uhr überquerte ein 74-jähriger Fußgänger im Kreuzungsbereich zur Kanalstraße die Wettiner Straße auf Höhe der dortigen Lichtzeichenanlage. Die aus der Kanalstraße kommende und nach links in die Wettiner Straße einbiegende 75-jährige Fahrerin eines Pkw Ford übersah sowohl das Warnsignal der Lichtzeichenanlage, als auch den Fußgänger, erfasste diesen und verletzte ihn dabei schwer. Dank der schnellen und beherzten Erstversorgung durch Zeugen und Ersthelfer konnte wohl Schlimmeres abgewendet und der Mann an die Rettungskräfte übergeben werden. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.