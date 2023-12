Im Keller eines Wohnblocks in DDR-Bauweise in der Schwarzburgstraße 2 in Bieblach Ost kam es am Dienstag, 26.12.23 gegen 04:00 Uhr zu einem Brandausbruch.

Gera (ots) - Hierbei zog der Rauch auch in die Hausflure und Wohnungen.



Die eingesetzte Feuerwehr musste 15 anwesende Bewohner der Schwarzburgstraße 2 und der angrenzenden Hausnummer 4 vorübergehend in Sicherheit bringen.



Nachdem der Rauch durch die Feuerwehr aus den Gebäuden ausgeblasen wurde, konnten die Bewohner zeitnah in ihre Wohnungen zurückkehren.



Zwei Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren wurden mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation für weitere Untersuchungen ins Klinikum gebracht.



Die Kriminalpolizei Gera ermittelt in alle Richtungen.