Altenburg: Die Beschädigung an seinem Pkw Opel meldete gestern (20.12.2023) der 47-jährige Eigentümer der Altenburger Polizei, so dass diese nunmehr ermittelt.

Altenburg (ots) - Demnach beschädigten Unbekannte die Heckscheibe des Fahrzeuges, welches in der Zeit vom 19.12.2023 - 20.12.2023 in der Otto-Dix-Straße abgestellt war. In den Innenraum des Fahrzeuges gelangte nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0332435/2023) geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Altenburger Polizei zu melden. (RK)