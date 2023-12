Greiz.

Greiz (ots) - Unbekannte Täter sprengten in den Nachtstunden von Freitag auf Samstag (15.-16.12.2023) eine am Straßenrand abgestellte Jagdkanzel in Altgernsdorf. Der Tatort befindet auf einer Ortsverbindungsstraße zwischen den Ortslagen Altgernsdorf und Wittchendorf. Durch die Explosion wurde die Kanzel vollständig zerstört und es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung und einem Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu Tatgeschehen liefern können, werden gebeten, sich bei der Greizer Polizei zu melden (Tel.: 03661 6210, Bezugsnummer: 0329188/2023. (PZ)