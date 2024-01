Greiz.

Greiz (ots) - Im Zuge der samstäglichen (30.12.2023, 19:30 Uhr) Demonstration im Innenstadtgebiet von Greiz passierte der Aufzug die Marienstraße. Ein 35-jähriger Mann, welcher sich in einem Gebäude am Tatort befand, öffnete ein Fenster und warf zwei Küchengegenstände, darunter auch ein Einwegglas, auf die vorbeilaufende Menschenmenge. Drei Personen, welche von den Gegenständen getroffen wurden, erlitten hierdurch Schmerzen, wurden aber zum Glück nicht schwerer verletzt. Der Mann wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen und die Kripo Gera ermittelt. (PZ)