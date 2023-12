Gera: Das Fehlen einer Vielzahl von Kupfer- und Stromkabeln sowie mehreren Gasleitungen aus einem im leerstehenden Objekt in der W.-Majakowski-Straße meldete am gestrigen Tag (05.12.2023) ein Firmenmitarbeiter der Geraer Polizei.

Gera (ots) - Demnach drangen im Zeitraum vom 20.11.2023 - 05.12.2023 bislang unbekannte Diebe widerrechtlich in das Gebäude ein und stahlen die Leitungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand in etwa ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Die Kripo ermittelt dazu (Bezugsnummer 0317779/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)