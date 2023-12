In der Puschkinstraße in Berga wurde in der Nacht vom Freitag zum Samstag gegen 03:45 Uhr ein 28-jähriger Mann durch Polizeikräfte kontrolliert.

Berga / Elster (ots) - Dabei stellte sich heraus, dass der Mann mehrere kleine Plastiktütchen mit insgesamt 3 g der illegalen Droge Marihuana mit sich führte.

Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.