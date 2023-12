Landkreis Greiz: Am 07.12.2023 kam es erneut zu mehreren Anrufen von Telefontrickbetrügern.

Greiz (ots) - So versuchten die Täter bei einer 66-jährigen und einer 88-jährigen Frau aus Weida und bei einem 95-jährigen Mann in Zeulenroda-Triebes per Anruf Geld zu erbeuten.

Allen drei Geschädigten wurde am Telefon vorgegaukelt, dass die Polizei sie gerade anruft, weil der Sohn einen Unfall hatte und dabei jemand zu Tode gekommen ist. Damit der Sohn nicht im Gefängnis lande, sollten die Geschädigten 20 000 Euro für eine Kaution besorgen.



Zum Glück waren alle drei Senioren so auf Zack, dass sie den Betrug sofort erkannten und nicht auf die Forderungen eingingen. Auch wenn die Täter bei diesen drei rüstigen Senioren kein Erfolg hatten, wird seitens der richtigen Polizei wegen Betruges ermittelt. Die Polizei Greiz verweist nochmals darauf, dass durch deutsche Behörden niemals Geldforderungen per Telefonat gestellt werden. Sollten Sie sich unsicher sein nehmen Sie selber Kontakt zu einer Ihnen bekannten Polizeidienststelle auf und lassen sich beraten.