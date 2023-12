Meuselwitz.

Altenburg (ots) - Ein bislang unbekannter Mann entwendete am 01.06.2022 im Zeitraum 09:15 Uhr bis 09:20 Uhr die Geldbörse einer Frau im Verkaufsraum eines Supermarktes in der Altenburger Straße. Direkt nach dem Diebstahl begab sich der Täter zu einem Geldautomaten einer Bankfiliale am Markt und hob dort einen vierstelligen Betrag in bar ab. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen liegt nunmehr das Lichtbild von dem Täter vor. Die Videoaufzeichnungen der Bank zeigen eine ältere männliche Person mit FFP-2 Maske. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt eine beigefarbene Jacke, ein schwarze T-Shirt und eine dunkle Hose.

Zeugen, welche Hinweise zur Identität des Täters liefern können, werden gebeten, sich bei der Altenburger Polizei (Tel.: 03447 4710) unter Angabe der Bezugsnummer 0129727/2022 zu melden. (PZ)