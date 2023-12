Gera: Den Einbruchsversuch in eine Physiotherapiepraxis in der Rittergasse meldete gestern (04.12.2023) eine Verantwortliche der Geraer Polizei.

Gera (ots) - Demnach machten sich unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag (03.12.2023) auf Montag (04.12.2023) an der Eingangstür der Praxis zu schaffen. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten selbst gelang zum Glück nicht. Die Kripo in Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) ermittelt nun und sucht hierbei nach Zeugen. (Bezugsnummer 0316151/2023). (KR)