Gera: Einbrecher und Sachbeschädiger hielten sich in den vergangenen Tagen (13.12. - 14.12.2023) im Bereich des Geraer Weihnachtsmarktes auf und sorgten so für einen Polizeieinsatz.

Gera (ots) - So beschädigten die bislang unbekannte Täter auf dem Märchenweihnachtsmarkt das in der Bachgasse aufgestellte "Hexenhaus" von "Hänsel und Gretel". (Bezugsnummer 0325758/2023)

Des Weiteren drangen bislang Unbekannte von Mittwoch (13.12.2023) auf Donnerstag (14.12.2023) in einem Verkaufsstand in der Schlossstraße ein und stahlen dort aufgefundenes Bargeld. (Bezugsnummer 0325758/2023)

Ob für beide Taten die gleichen Täter verantwortlich sind, ist unbekannt. Die Geraer Polizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen. (RK)