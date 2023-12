Vollmershain: Gestern Mittag (04.12.2023) befuhr der Fahrer (49) eines Pkw Opel die Dorfstraße in Vollmershain.

Altenburg (ots) - An einem Berg kam er jedoch ins Rutschen, rollte rückwärts gegen ein Verkehrszeichen und kam anschließend im Straßengraben zum Stehen. Sowohl an seinem Fahrzeug, als auch am Verkehrsschild entstand Schaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zum Glück wurde niemand verletzt.