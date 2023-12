Gera.

Gera (ots) - Eine auf dem Boden liegende und herumschreiende Person erregte am gestrigen Abend (27.12.2023 22:45 Uhr) die Aufmerksamkeit mehrerer Bürger, sodass via Notruf die Polizei verständigt wurde. Der polizeibekannte Mann (36/ita), welcher sich scheinbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde folglich durch die Kollegen angesprochen und sollte fortlaufend medizinischer Versorgung zugeführt werden. Im Zuge der polizeilichen Maßnahme leistete der Mann Widerstand gegen die Kollegen, sodass dieser dem Gewahrsam zugeführt wurde. Den weiteren Abend verbrachte der Mann unter medizinischer Beobachtung im Klinikum. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. (PZ)