Gera (ots) - Gera: Aktuell im Einsatz (04.12.2023, gegen 08:30 Uhr) sind mehrere Polizeistreifen im Bereich des Amtes für Versorgung und Gesundheit in der Gagarinstraße in Gera.

Gera (ots) - Dort wurde heute Morgen ein Brief mit bedrohlichen Inhalt aufgefunden. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte verließen alle Mitarbeiter die Räumlichkeiten. Die beiden Amtsgebäude selbst wurde abgesperrt und werden gegenwärtig von Polizeihunden abgesucht. Verletze Personen sind derzeit nicht bekannt. Die Geraer Polizei ist weiterhin im Einsatz, so dass nachberichtet wird. (RK)



Ergänzungsmeldung zu Einsatzmaßnahmen in der Gagarinstraße



Im Rahmen der Absuche des Gebäudes wurden keine verdächtigen Gegenstände aufgefunden, sodass der Dienstbetrieb in den Gebäudeteilen wieder aufgenommen werden kann. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen zu einem bislang unbekannten Täter aufgenommen, welcher die Nachricht mit drohendem Inhalt verfasste. Kräfte der Polizei waren über fünf Stunden im Einsatz. (PZ)