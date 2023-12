Altenburg.

Altenburg (ots) - In einer Gastlichkeit in der Kanalstraße kam es am Sonntagabend, 10.12.2023 gegen 22:50 Uhr, zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen (m/29, m63), welche auch vor der Tür der Lokalität fortgesetzt wurde. Die verständigten Beamten konnten beide Personen, darunter einen schwerverletzten Mann, antreffen. Der mutmaßliche Täter leistete bei den polizeilichen Maßnahmen Widerstand, sodass dieser fixiert werden musste und er die Nacht im Polizeigewahrsam verbrachte. Auch am Inventar der Gastlichkeit verursachte der Täter Sachschaden. Darüber hinaus wurde bei dem Täter eine Blutentnahme angeordnet. Ermittlungen zum Tatgeschehen übernimmt die die Altenburger Polizei. (PZ)