Gera: Eine 33-jährige Frau muss sich seit gestern (05.12.2023) nicht nur wegen des räuberischen Ladendiebstahls verantworltich zeigen, sie erhielt zudem eine Anzeige wegen Drogenbesitzes und Angriff auf Polizeibeamte.

Gera (ots) - Am frühen Nachmittag wurde sie nämlich beim Stehlen von Lebensmitteln aus einem Supermarkt in der Reichsstraße in Gera erwischt. Als sie von zwei Zeugen angesprochen wurde, griff sie diese körperlich an und bespuckte sie. Die Dame machte auch vor den angkommenden Polizeibeamten nicht halt und schlug ebenfalls um sich. Im Ergebnis wurde sie vorläufig festgenommen und die Drogen die sie dabei hatte beschlagnahmt. Da sie sich zudem in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachte sie ein Rettungswagen ins Krankenhaus. (RK)