Altenburg.

Altenburg (ots) - Bereits im Vorfeld zur Silvesternacht, im Zeitraum von 28. bis 29.12.2023 zerstörten Unbekannte mittels Sprengkörper eine Briefkastenanlage in der Meißnerstraße. Durch die Explosion wurde auch ein abgestellter PKW BMW in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden im vierstellen Bereich. In derselben Nacht wurde durch Unbekannte auch ein Briefkasten in Mumsdorf gesprengt.

Beim Zünden einer Fontäne auf der Hellwiese am 29.12.2023 in Altenburg geriet ein Baum im Brand, welcher durch Feuerwehrkräfte gelöscht werden musste.

Zwei zerstörte Mülleimer beklagt die Stadtverwaltung Altenburg, nachdem beide durch Pyrotechnik in der Nacht von dem 30. Auf dem 31.12. zerstört wurden. Der brennende Mülleimer am Schloßberg löste sogar einen Feuerwehreinsatz aus. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Die Altenburger Polizei ermittelt bereits vor der eigentlichen Silvesternacht zu mehreren Delikten im Zusammenhang mit Pyrotechnik.