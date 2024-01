Altenburg.

Altenburg (ots) - Insbesondere Briefkästen, Mülleimer und diverse Container waren Ziel zweckentfremdeter Silvesterknallerei. So wurde in der Silvesternacht (31.12.2023 bis 01.01.2024) in der Käthe-Kollwitz-Straße in Altenburg ein Altkleidercontainer vollständig zerstört. Durch das Hineinwerfen von Pyrotechnik wurde außerdem in der Straße "Großer Teich" ein Mülleimer zerstört und in Großmecka ein Glascontainer beschädigt. In der Albert-Levy-Straße wurden ein weiterer Altkleidercontainer, ein Streucontainer sowie ein Restmüllbehälter gesprengt. Auch ein Mülleimer an der Bushaltestelle in der Ortslage Lödla überstand die Silvesternacht nicht unversehrt.

Die Stadtverwaltung Altenburg beklagt außerdem vier zerstörte Glasscheiben einer Bushaltestelle "Mühlprofte". Der Schaden beläuft sich alleine an dieser Bushaltestelle auf mehrere tausend Euro. Ein Verkaufsstand auf dem Skaterplatz in der Teichpromenade wurde durch Unbekannte vollständig zerstört, sodass dem Eigentümer ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstand. Auch die Motorhaube und Frontscheibe eines in der Schmöllnschen Straße abgestellten PKW wurde vorsätzlich beschädigt, indem sich ein Unbekannter Täter auf die Motorhaube des PKW stellte. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zu den genannten Delikten aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise entgegen. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.