Altenburg (ots) - Windischleuba.

Altenburg (ots) - Auf der B93 kam es am Mittwoch, dem 06.12.2023 gegen 08:25 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei kollidierten zwei Pkws (Mercedes / Mitsubishi) frontal miteinander. Die beiden Fahrzeugführer (w/61, m/32) wurde in Folge des Unfalls schwer verletzt und mussten durch Rettungskräfte aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz und beide Personen wurden in Krankenhäuser verbracht. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Die Bundesstraße war über mehrere Stunden hinweg voll gesperrt. (PZ)



ERGÄNZUNG: Die Altenburger Polizei sucht zum genannten Unfallgeschehen nach Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 an die Altenburger Polizei zu wenden. (Bezugsnumme 031845/2023) (KR)