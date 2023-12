Altenburg/Nobitz.

Altenburg (ots) - Am gestrigen Nachmittag (28.12.2023 15:15 Uhr) kam es in der Ortsdurchfahrt der Ortslage Saara zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 65-jährigen PKW-Fahrer und einer 40-jährigen Radfahrerin. Der PKW Fahrer kollidierte beim Abbiegevorgang mit der entgegenkommenden Radfahrerin, welche beim Zusammenstoß schwer verletzt wurde. Die Ortsdurchfahrt Saara war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber verbrachte die schwerverletzte Frau in ein Klinikum. Die Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen. (PZ)