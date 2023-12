Zeulenroda-Triebes.

Greiz (ots) - Am 28.12.2023 gegen 15:25 Uhr wurde die Polizei Greiz darüber informiert, dass in Zeulenroda im Parkhaus des Thüringer Hof`s mehrere Jugendliche Alkohol konsumieren und Silvesterraketen steigen lassen. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort 9 Jugendliche fest, wobei zwei Jugendliche im Alter von 18 und 26 Jahren noch angebrochene Packungen an Knallern und Raketen bei sich führten. Die aufgefundenen Böller und Raketen wurden sichergestellt und gegen beide ein Verfahren wegen Verstoß Sprengstoffgesetz eingeleitet.