Altenburg.

Altenburg (ots) - Am Sonntagmorgen rückten die Polizisten der PI Altenburger Land zu einer gemeldeten Schlägerei in die Münsaer Straße zur dortigen Tankstelle aus. Es stellte sich heraus, dass sich innerhalb einer größeren Personengruppe zwei 18-jährige Frauen in die Haare bekommen hatten. Nachdem die Täterin ihre Kontrahentin unvermittelt angegriffen und mit Schlägen traktiert hatte, konnte sie zunächst von der weiteren Tatbegehung abgehalten und beruhigt werden, ergriff jedoch kurz darauf eine Glasflasche und schlug damit der Geschädigten ins Gesicht. Diese musste durch die Rettungskräfte mit Gesichtsverletzungen ins Klinikum verbracht werden. Ein Atemalkoholtest bei der jungen Angreiferin erbrachte einen stolzen Wert von 1,99 Promille. Gegen diese wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und der Rest der Anwesenden nach Hause geschickt.