Gera.

Gera (ots) - Ein herumschreiender Mann (31/eri.) erregte am gestrigen Abend (19.12.2023 22:35 Uhr) die Aufmerksamkeit mehrerer Passanten in der Berliner Straße, sodass via Notruf die Polizei verständigt wurde. Vor Ort eingetroffen, kam der aggressive Mann einem ausgesprochenem Platzverweis durch die Beamten nicht nach, weshalb er die Nacht im Polizeigewahrsam verbrachte. Aufgrund der Aussage, dass der Täter mehrfach Schläge mittels einer Glasflasche gegenüber eines Passanten (m/d/17) andeutete, ermittelt die Polizei nun wegen Bedrohung. (PZ)