Weida.

Greiz (ots) - Die Scheibe der Eingangstür zu einer Tankstelle in der Neustädter Straße warfen unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden (03:28 Uhr) des 23.12.2023 gewaltsam ein. Die Tür wurde hierdurch stark beschädigt. Die Täter gelangten jedoch anschließend nicht in die Verkaufsräume der Tankstelle hinein und ergriffen stattdessen die Flucht. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum versuchten Einbruch aufgenommen und sucht unter Angabe der Bezugsnummer: 0334717/2023 nach Zeugen. (PZ)