Wünschendorf.

Greiz (ots) - Am 21.12.2023 gegen 10:00 Uhr wollte eine 82-jährige Frau in einem ortsansässigen Einkaufsmarkt ihren Einkauf bezahlen und stellte fest, dass ihr die Geldbörse aus der Umhängetasche entwendet wurde. Der unbekannte Täter war zwischenzeitlich schon an einem Geldautomat gewesen und hatte einen hohen 3-stelligen Betrag abgehoben. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. In Zuge dessen warnt die Polizei davor, Geldbörsen in leicht zugänglichen Taschen zu transportieren und die PIN für die EC-Karten niemals gemeinsam mit der EC-Karte aufzubewahren.