Gera: Ein 32-jähriger Autofahrer schien offensichtlich heute Nacht (12.12.2023) nicht aus seinem Verhalten gelernt zu haben und muss nun mit zwei Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Gera (ots) - Zunächst hielten ihn Polizeibeamte gegen 00:15 Uhr in der Vogtlandstraße an, als er dort mit seinem Pkw VW an eine Tankstelle fuhr. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 2,5 Promille. Nach Durchführung einer Blutentnahme und Einleitung eines Strafverfahrens wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Nur etwa drei Stunden fuhr er erneut mit seinem VW durch die Geraer Innenstadt. In der Reichsstraße / Adlerstraße hielten ihn Polizeibeamte daher zum zweiten Mal an. Diesmal zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von knapp 2 Promille. Wieder musste er zu Blutentnahme und wieder wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (RK)