Gera: Zum Unfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen kam es gestern Vormittag (02.01.2024), kurz nach 10:00 Uhr in der Straße der Völkerfreundschaft.

Gera (ots) - Hier kollidierten im Zuge eines Einfahrens von einer Supermarktausfahrt in den fließenden Verkehr ein Pkw Audi (Fahrer 27), ein Pkw BMW (Fahrer 67) und ein Pkw VW (Fahrer 83) miteinander. An allen drei Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden, so dass keiner der Pkw fahrbereit blieb. Des Weiteren musste der VW-Fahrer verletzt ins Krankenhaus. Aufgrund des Unfallgeschehens musste zeitweise die Straße voll gesperrt werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)