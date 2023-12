Langenwetzendorf.

Greiz (ots) - Am 18.12.2023 gegen 10:00 Uhr kam es in Langenwetzendorf zu einem schweren Unfall. Ein 70-jähriger PKW Fahrer befuhr die Hauptstraße, als er den vor sich fahrenden 74-jährigen Krankenstuhlfahrer zu spät bemerkte und mit diesem kollidierte. Der 74-jährige fiel dabei von seinem Krankenfahrstuhl und zog sich Kopfverletzungen zu. Er wurde umgehend durch Rettungskräfte ins Klinikum nach Zwickau gebracht. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe eines mittleren 4-stelligen Betrages. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.