Zeulenroda-Triebes.

Greiz (ots) - Am 21.12.2023 gegen 21:25 Uhr unterzogen Beamte der PI Greiz einen 42-jährigen PKW Fahrer einer Verkehrskontrolle in der Ortslage Föhrten. Bei der Verkehrskontrolle verlief ein Drogenvortest positiv auf Amphetamine und Methamphetamine, so dass die Blutentnahme angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.