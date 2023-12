Gera.

Gera (ots) - Am gestrigen Abend (20.12.2023), gegen 18:30 Uhr, wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Motorrad zur B92 am Kreisverkehr Gera/Liebschwitz entsandt. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte tragischerweise nur noch der Tod eines 42-jährigen verunglückten Motorradfahrers festgestellt werden. Ersten Erkenntnissen nach befuhr dieser die B92 geradewegs über den dortigen Kreisverkehr und kam infolge dessen zu Fall. Zur Unfallaufnahme selbst wurde auch ein Gutachter hinzugezogen. Eine Drohne der Feuerwehr kam zum Zwecke der Unfalldokumentation zum Einsatz. Im Rahmen der Prüfungshandlungen vor Ort stellte sich heraus, dass das Motorrad am selben Tag in Leipzig als gestohlen gemeldet wurde. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und führte Drogen mit sich. Die polizeiliche Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurde aufgenommen. (PZ)