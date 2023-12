Am Freitag, den 22.12.2023, kam es in Gera an der Kreuzung Reichsstraße "Wintergarten" gegen 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall.

Gera (ots) - Nach derzeitigem Erkenntnisstand beabsichtigte der Verursacher von der Reichsstraße nach Links abzubiegen und übersah dabei das entgegenkommende bevorrechtigte Fahrzeug. In der Folge kam es zum Frontalzusammenstoß. Durch den Aufprall wurden mehrere Personen leicht verletzt. Die Kreuzung musste im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge über eine Stunde voll gesperrt werden.