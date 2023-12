Altenburg.

Altenburg (ots) - Am Freitag, 15.12.2023, gegen 09:25 Uhr, beobachtete ein bislang unbekannter Zeuge, einen Unfall auf dem Parkplatz des Klinikums Altenburg. Eine Frau beschädigte hier beim Einparken mit ihrem Pkw Mercedes Vito den abgestellten Ford Ka der Geschädigten und parkte anschließend ihr Fahrzeug um. Seine Erkenntnisse hinterließ der Zeuge zuerst auf einem Zettel am geschädigten Pkw und teilte diese aber auch der Geschädigten unmittelbar mit, welche zwischenzeitlich zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte. Nach Mitteilung des Vorfalls durch die Geschädigte an die Polizei, kehrte auch die offensichtliche Unfallverursacherin zu ihrem Fahrzeug zurück und wurde durch die Geschädigte zur Rede gestellt. Trotz offensichtlicher Unfallspuren an ihrem Fahrzeug verneinte sie ihre Unfallbeteiligung und fuhr unvermittelt davon. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen meldete sich aber die 72-Jährige am Tag darauf bei der Polizei. Sie muss sich nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Der bisher unbekannte Zeuge wird gebeten, sich unter der Bezugsnummer 0327333/2023 bei der PI Altenburger Land zu melden.