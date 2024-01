Greiz

Gera (ots) - Am Neujahrstag gegen 00:30 Uhr kam es im Bereich der August-Bebel-Straße in Greiz zu Körperverletzungen durch Feuerwerkskörper.



Ein 15-Jähriger und ein 18-Jähriger, beide polizeibekannt, schossen bzw. warfen Raketen und Böller auf eine Personengruppe, wodurch insgesamt vier Menschen verletzt wurden, darunter ein 11-Jähriges Kind.



Der 18-Jährige verbrachte daraufhin die weitere Nacht in Polizeigewahrsam, der 15-Jährige wurde im Anschluss an seine Erziehungsberechtigten übergeben.



Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.