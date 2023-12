Greiz.

Greiz (ots) - Am 09.12.2023 gegen 01:10 Uhr stoppten Beamte der Polizeiinspektion Greiz, in der Raunerstraße, einen 27-jährigen VW Passat Fahrer. Bei der Kontrolle wurde bekannt, dass der Fahrzeugführer ein gerichtlich angeordnetes Fahrverbot hat. Ein Drogentest reagierte positiv auf Methamphetamine. Weiterhin wurde bekannt, dass die am VW Passat angebrachten Kennzeichentafeln, aufgrund einer Diebstahlshandlung, zur Fahndung ausgeschrieben waren. Die beiden Kennzeichentafeln wurden, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, als Beweismittel beschlagnahmt und der PKW zur Eigentumssicherung sichergestellt. Mit dem Fahrzeugführer wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt.

Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.(pw)