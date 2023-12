Ein bislang unbekannter Täter drang in der Nacht vom 14.

Gera (ots) - auf den 15.12.2023 in eine Wohnung Am Brühl in Bad Köstritz ein. Der Unbekannte gelang zunächst in den Hausflur und drang anschließend gewaltsam in eine Wohnung ein. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete Gegenstände im Wert von etwa 1500EUR und flüchtete anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Angabe der Bezugsnummer 0327371/2023 nach Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können.