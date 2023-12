Am heutigen Tag (27.12.2023), in der Zeit von 06:30 Uhr bis 12:00 Uhr, wurde durch unbekannte (n) Täter ein Pkw Skoda beschädigt und in der Folge Diesel entwendet.

Altenburg (ots) - Der Pkw war zur Tatzeit auf dem Parkplatz Am Brauereiteich in Schmölln abgestellt.

Wer hat Beobachtungen zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum auf dem Parkplatz gemacht? Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Altenburg unter Tel.: 03447 4710 entgegen. (Bezugsnummer 336467/2023)